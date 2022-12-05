Почему опасно спать после еды

После плотного обеда часто хочется лечь подремать. Но делать этого не стоит, говорят специалисты. И тому есть несколько причин.

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После еды многим из нас хочется прилечь отдохнуть. Однако учёные предупреждают, что такая привычка только навредит вашему здоровью. Но почему после еды наступает такая сильная сонливость?

Прежде всего, когда мы едим продукты с большим количеством белка (индейка, рыба, курица и т.п.), в нашем организме начинает выделяться серотонин. Этот гормон подавляет боль и оказывает на настроение, а ещё отвечает за регуляцию аппетита и сна.

Также после приёма пищи повышается уровень глюкозы в крови, начинает выделяться больше инсулина. Как раз из-за инсулина и появляется сонливость, поскольку он подавляет производство орексина. Если уровень последнего вещества низок, то человек теряет энергию и ощущает усталость.

Кроме того, если вы сразу же после еды ляжете спать, то можете столкнуться с некоторыми неприятными последствиями для здоровья. Это кислотный рефлюкс и повреждение пищевода, повышение риска развития болезней пищевода, рака пищевода, ухудшение пищеварения, набор веса, снижение качества сна.