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32 минуты назад

Ночная работа грозит развитием диабета, рака и ожирения

Мир новостей

Специалист пояснил, что во время ночного отдыха человеческий организм вырабатывает массу необходимых биологически активных веществ и гормонов, которые регулируют работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Нарушение ночного сна увеличивает риск развития гипертонии и сахарного диабета.

Ночная работа грозит развитием диабета, рака и ожирения
Фото: Мир новостейМир новостей

Когда организм работает правильно, перед сном активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за полноценный отдых, усвоение питательных веществ, восстановление и построение тканей и клеток. А при ночной работе этот порядок сбивается, активируются противоположные стороны вегетативной нервной системы. У человека начинает «скакать» артериальное давление, что может привести к инсульту и инфаркту.

Из-за нарушения режима сна возникает дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, что приводит к депрессии и тревоге, а также снижению внимания и усвоения информации. Самым заметным негативным последствием ночной работы также может быть бессонница, сопровождаемая тревогой. Из-за бессонных ночей может возникнуть и ожирение, потому что ночью нарушается правильная регуляция аппетита, неправильно происходит выработка инсулина, человек теряет чувство сытости и, сам того не замечая, переедает.

Кроме того, ночная работа увеличивает и риск развития рака. Причина кроется в том же нарушении уровня мелатонина, являющегося природным антиоксидантом и играющего важную роль в сдерживании неконтролируемого роста клеток.

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