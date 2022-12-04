Ночная работа грозит развитием диабета, рака и ожирения

Специалист пояснил, что во время ночного отдыха человеческий организм вырабатывает массу необходимых биологически активных веществ и гормонов, которые регулируют работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Нарушение ночного сна увеличивает риск развития гипертонии и сахарного диабета.

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Когда организм работает правильно, перед сном активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за полноценный отдых, усвоение питательных веществ, восстановление и построение тканей и клеток. А при ночной работе этот порядок сбивается, активируются противоположные стороны вегетативной нервной системы. У человека начинает «скакать» артериальное давление, что может привести к инсульту и инфаркту.

Из-за нарушения режима сна возникает дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, что приводит к депрессии и тревоге, а также снижению внимания и усвоения информации. Самым заметным негативным последствием ночной работы также может быть бессонница, сопровождаемая тревогой. Из-за бессонных ночей может возникнуть и ожирение, потому что ночью нарушается правильная регуляция аппетита, неправильно происходит выработка инсулина, человек теряет чувство сытости и, сам того не замечая, переедает.