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59 минут назад

Как долго, с точки зрения науки, можно сидеть с телефоном в туалете

Ferra.ru

Вопрос странный, но насущный: полезно ли сидеть на унитазе с телефоном? За ответом издание TWP обратилось к гастроэнтерологу. Это не так вредно, но главное – не засиживаться.

Как долго можно сидеть с телефоном в туалете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во-первых, длительное сидение может привести к геморрою. Отчасти это связано с уникальной конструкцией каждого унитаза.

"В центре есть отверстие", - говорит приглашенный изданием врач. "И поэтому аноректальная область находится немного ниже, чем … ваши бедра. Просто из-за такого положения гравитация заставляет все немного свисать, и это вызывает давление на вены. Поэтому даже если вы не напрягаетесь, если вы просто сидите и думаете о чем-то другом, занимаетесь чем-то другим, на эти вены оказывается определенное давление".

Перистальтика - это название поступательных сокращений, которые продвигают кал по кишечнику к прямой кишке. Но длительное сидение на унитазе без дела может помешать этому процессу, объясняет врач. А это в свою очередь может нанести вред здоровью

Есть и не самый очевидная причина находиться в туалете как можно меньше: Исследования показывают, что смыв в туалете может аэрозолировать патогенные микроорганизмы, распространяя их на близлежащие поверхности. Это может касаться, например, вашего телефона, если вы положите его на раковину возле унитаза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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