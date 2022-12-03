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1 час назад

Как сохранить позвоночник здоровым: видео

Мира Маркина

Позвоночник является основной частью нашего скелета, опорой, здоровье которой влияет на состояние всего организма и самочувствие человека. Многие факторы, например, малоподвижный образ жизни, лишний вес, неправильное распределение нагрузки, приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Часто боли в позвоночнике возникают из-за остеохондроза и межпозвонковых грыж.

Чтобы сохранить здоровье позвоночника, выполняйте простые правила, которые помогут снять напряжение со спины. При сидячей работе не забывайте вставать каждый час и следите за осанкой на рабочем месте. Старайтесь не класть ногу на ногу, это может привести к ухудшению осанки, нарушению кровообращения и появлению болей в нижней части позвоночника. Следите за тем, как вы поднимаете тяжести – делайте это плавно без резких рывков, держите спину прямо. И заведите привычку регулярно выполнять простые упражнения на растяжку.

Что делать, если появляется боль в колене

Подробнее о том, как сохранить здоровье позвоночника, смотрите в видео.

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