Эндокринолог расписала идеальный режим дня

В организме человека все процессы идут по собственному графику, который заложен самой природой. Но люди зачастую меняют этот режим на своё усмотрение и как бы начинают действовать ему наперекор. А надо, наоборот, подстраивать под него свою жизнь, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. По её словам, так можно проще и быстрее добиться красивого и здорового тела.

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В 21:00 в кровь человека начинает выбрасываться гормон мелатонин — гормон сна, который мозг вырабатывает в темноте. Поэтому будет идеально, если в этом время вы начнёте «сворачивать дневную суету».

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В 22:00 нужно быть уже в кроватке с книжкой. В 23:00 выключаем свет и засыпаем. Как раз в это время начинается выработка гормона роста — соматотропина. Он отвечает в том числе и за рост мышц. У женщин же ещё активно вырабатываются репродуктивные гормоны.

01:00–03:00 — время, когда печень занимается «генеральной уборкой» организма.

«А если человек не спит, то печень производит глюкозу и нарушает углеводный обмен», — предупредила врач.

05:00–07:00 — активное время толстого кишечника. Тем, кто страдает запорами, специалист посоветовала вставать именно в эти часы. Но вообще идеален для подъёма промежуток с 06:00 до 07:00. У мужчин в этот момент бывает пик тестостерона, а у женщины в нужной фазе цикла — высокий уровень репродуктивных гормонов. В это время специалист советует «делать детей».

В течение 40 минут или часа после подъёма надо позавтракать. Но многие вместо этого идут заниматься спортом, что не очень хорошо для организма, сказала Павлова.

С 10:00 до 14:00 — идеальное рабочее время. В этот промежуток на высоких значениях находится прогормон, который отвечает за память, внимание и концентрацию. В спортзал, как ни странно, можно ходить с 11:00 до 13:00, когда человек наиболее вынослив. Но кто ж нам даст, мы ведь работаем!

«15:00 – время максимальной утомляемости и… лучшее время для секса. У мужчин пик эстрогена, который увеличивает эмоциональное присутствие в процессе. А у женщин все ещё высокий кортизол, который даёт им энергичность и восприимчивость», — объяснила Павлова.

16:00–18:00 — идеальное для силовых нагрузок и фитнеса в целом. Следующие два часа врач советует посвятить растяжке и суставной гимнастике. Суставы в это время находятся на пике подвижности. Ну а в 20:00 — ужин.

«Белок – птица, рыба, мясо, творог. Овощи, можно отварные. Категорическое "нет" фруктам и крупам. Можно немного хлеба. Позднее желудочно-кишечный тракт уже не будет так активно работать», — добавила эндокринолог.