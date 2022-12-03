Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Названы продукты для улучшения репродуктивной функции мужчин

Москва24

Улучшить репродуктивную функцию мужчинам поможет еда с содержанием "хороших" жиров, а также овощи и фрукты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Названы продукты для улучшения репродуктивной функции мужчин
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, мужской фактор выявляют у 50% пар, обращающихся за медицинской помощью по поводу бесплодия. Поэтому сильному полу надо внимательнее относиться к своему здоровью в целом и к предпочтениям в еде в частности. Научные исследования доказали, что на репродуктивную функцию взрослого человека оказывает влияние даже питание его отца и матери еще до зачатия ребенка, рассказала Кононенко.

Диетолог рекомендует мужчинам заменить в своем рационе жирные сорта мяса на нежирные. "Лучше отдать предпочтение птице. Но иногда можно съесть баранину, так как она содержит карнитин, который увеличивает подвижность сперматозоидов", – объяснила врач.

Важно обратить внимание и на способ приготовления мясных блюд. Выбирать стоит только щадящие варианты, среди которых отваривание, тушение, запекание и еда на пару.

Также в мужском меню обязательно должны быть качественные жиры, отметила диетолог. Они помогут поддерживать жирнокислотный состав мембраны сперматозоидов, которая играет решающую роль в оплодотворении.

"Мужчинам необходимы источники "хороших" жиров: полиненасыщенных и омега-3 жирных кислот. Они есть в рыбе, морепродуктах, грецких орехах, семенах и растительных маслах"

По мнению врача, не стоит забывать и про рыбий жир. Научные исследования показали, что при добавлении его в рацион бесплодных мужчин удалось улучшить параметры их спермы.

Еще одним важным компонентом в питании мужчины, который хочет улучшить свою фертильность, должны стать фрукты и овощи. Что касается молочных продуктов, то ими лучше не увлекаться, отметила диетолог. В небольших количествах можно употреблять творог и сыр. Цельное молоко Кононенко советует заменить обезжиренным.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители