Названы продукты для улучшения репродуктивной функции мужчин

Улучшить репродуктивную функцию мужчинам поможет еда с содержанием "хороших" жиров, а также овощи и фрукты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

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По ее словам, мужской фактор выявляют у 50% пар, обращающихся за медицинской помощью по поводу бесплодия. Поэтому сильному полу надо внимательнее относиться к своему здоровью в целом и к предпочтениям в еде в частности. Научные исследования доказали, что на репродуктивную функцию взрослого человека оказывает влияние даже питание его отца и матери еще до зачатия ребенка, рассказала Кононенко.

Диетолог рекомендует мужчинам заменить в своем рационе жирные сорта мяса на нежирные. "Лучше отдать предпочтение птице. Но иногда можно съесть баранину, так как она содержит карнитин, который увеличивает подвижность сперматозоидов", – объяснила врач.

Важно обратить внимание и на способ приготовления мясных блюд. Выбирать стоит только щадящие варианты, среди которых отваривание, тушение, запекание и еда на пару.

Также в мужском меню обязательно должны быть качественные жиры, отметила диетолог. Они помогут поддерживать жирнокислотный состав мембраны сперматозоидов, которая играет решающую роль в оплодотворении.

"Мужчинам необходимы источники "хороших" жиров: полиненасыщенных и омега-3 жирных кислот. Они есть в рыбе, морепродуктах, грецких орехах, семенах и растительных маслах"

По мнению врача, не стоит забывать и про рыбий жир. Научные исследования показали, что при добавлении его в рацион бесплодных мужчин удалось улучшить параметры их спермы.