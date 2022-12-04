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3 часа назад

Почему так трудно бросить курить

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Табак до сих пор не является наркотиком, но входящий в состав сигарет никотин вызывает серьезную зависимость. А еще курение считается основным фактором, который влияет на возникновение рака. Так что от вредной привычки советуют избавиться все онкологи. "Рамблер" расскажет, почему это так сложно.

Почему так трудно бросить курить
Фото: UnsplashUnsplash

Зависимость от сигарет атакует сразу с двух сторон, так как бывает психологической и физической. С первой бороться гораздо сложнее, а вторая является причиной абстинентного синдрома, когда становится плохо физически без очередной дозы никотина.

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Ежедневное потребление никотина рассматривается как одна из зависимостей. Из-за этого перестраивается обмен веществ, сердечно-сосудистая система, легочная система. Фактически никотин входит в состав элемента, которые циркулируют внутри организма. Поэтому вывести никотин из организма самостоятельно практически невозможно: организм будет требовать альтернативу или постоянной дозы никотина.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Бросить курить еще и по той причине, что курение отражается на внешнем виде. В среднем мужчины после отказа от курения набирают около двух килограммов, женщины – около трех. Хотя на самом деле набор веса после отказа от сигарет происходит, потому что чаще всего человек начинает заедать желание выйти на перекур леденцами и снеками.

По данным Минздрава, около 70% хотят бросить вредную привычку, активные действия предпринимают лишь 40% курящих, но удается это всего 5%. Потому что совместные перекуры с коллегами влияют на социализацию, а романтизация образа человека курящего не дает направить свое внимание на здоровый образ жизни.

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Чтобы затея с отказом от сигарет удалась, нужно найти смысл, ради чего вы хотите бросить курить: ради своего здоровья, близких, самоуважения. Смысл бросить курить должен перевешивать все положительные бонусы, связанные с курением. И каждый раз в попытке затянуться, вы должны представлять этот список или иметь его перед собой.

А в крайнем случае можно обратиться по телефону: 8-800-2000-200. Специалисты по работе с зависимостями обязательно помогут вам.

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