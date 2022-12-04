Почему так трудно бросить курить

Табак до сих пор не является наркотиком, но входящий в состав сигарет никотин вызывает серьезную зависимость. А еще курение считается основным фактором, который влияет на возникновение рака. Так что от вредной привычки советуют избавиться все онкологи. "Рамблер" расскажет, почему это так сложно.

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Зависимость от сигарет атакует сразу с двух сторон, так как бывает психологической и физической. С первой бороться гораздо сложнее, а вторая является причиной абстинентного синдрома, когда становится плохо физически без очередной дозы никотина.

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Ежедневное потребление никотина рассматривается как одна из зависимостей. Из-за этого перестраивается обмен веществ, сердечно-сосудистая система, легочная система. Фактически никотин входит в состав элемента, которые циркулируют внутри организма. Поэтому вывести никотин из организма самостоятельно практически невозможно: организм будет требовать альтернативу или постоянной дозы никотина.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Бросить курить еще и по той причине, что курение отражается на внешнем виде. В среднем мужчины после отказа от курения набирают около двух килограммов, женщины – около трех. Хотя на самом деле набор веса после отказа от сигарет происходит, потому что чаще всего человек начинает заедать желание выйти на перекур леденцами и снеками.

По данным Минздрава, около 70% хотят бросить вредную привычку, активные действия предпринимают лишь 40% курящих, но удается это всего 5%. Потому что совместные перекуры с коллегами влияют на социализацию, а романтизация образа человека курящего не дает направить свое внимание на здоровый образ жизни.

Чтобы затея с отказом от сигарет удалась, нужно найти смысл, ради чего вы хотите бросить курить: ради своего здоровья, близких, самоуважения. Смысл бросить курить должен перевешивать все положительные бонусы, связанные с курением. И каждый раз в попытке затянуться, вы должны представлять этот список или иметь его перед собой.