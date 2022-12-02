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1 час назад

Почему нельзя брать питомцев в постель

WomanHit.ru

Любимые кошки и собаки в кровати могут навредить здоровью.

Почему нельзя брать питомцев в постель
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Уютный, теплый комочек, свернувшийся под боком заставляет чувствовать такой прилив нежности, что прогнать любимого питомца в свою лежанку просто не хватает сил. И все же ученые считают, что брать кошку или собаку в свою постель — плохая идея, даже если вам кажется, что вы следите за гигиеной мохнатых малышей ежедневно.

Паразиты и инфекции

От любимого питомца можно подхватить очень неприятные заболевания: лептоспироз, токсоплазмоз, стригущий лишай, бешенство. Просто жуть! Чтобы этого не происходило, важно следить за здоровьем животного, регулярно делать прививки, избавлять его от глистов и других паразитов, тщательно мыть лапы собаке после прогулки, ведь на них она может принести в кровать болезни.

Кошкина интуиция

Считается, что коты чувствуют геопатогенные зоны, поэтому если мурлыка облюбовала вашу постель в качестве лежанки, стоит перенести кровать в другой угол. Впрочем, если кошка последует за постелью, значит, привлекает ее не «плохая энергетика», а возможность побыть с любимым хозяином.

Неглубокий сон

Кошки — ночные животные, они могут бродить по кровати, мурлыкать, играть с вашими руками. О глубоком сне в таком случае можно забыть: даже если кажется, что вы не просыпаетесь, мозг чутко реагирует на происходящее. А собака просто занимает много места и не дает вам принять комфортную позу: утром вместо энергии вы будете чувствовать боль в спине и шее.

Гигиена

Самая очевидная причина. Вместе с пушистым членом семьи в вашу кровать попадают шерсть, слюни, частички наполнителя из лотка… Не самая гигиеничная картина. Как бы мы ни старались следить за чистотой питомца, остановить линьку невозможно. Поэтому для кота или собаки стоит отвести отдельную лежанку, которую, кстати, тоже необходимо тщательно стирать.

Суеверия

Говорят, кошки притягивают негативную энергию, не дают прийти в жизнь удаче и богатству. Конечно, верить в это необязательно, но все же кого-то такой аргумент заставить задуматься.

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