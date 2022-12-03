Какая еда может сделать запах пота невыносимым

Что мы думаем о стоящем рядом человеке, если чуем запах его пота? Ну, не моется, наверное. И ведь несёт иногда так, будто месяц ходил в спортзал и ни разу не попал в душ. На самом деле человек мог вспотеть совсем чуть-чуть, просто сам запах пота у него стал очень неприятным. Такое может произойти со многими, если принимать некоторые лекарства и есть определённую еду.

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Резко неприятный запах пота появляется по двум причинам. Первая — это осмидроз. Он развивается чаще всего банально из-за того, что человек не моется и плохо за собой следит. Но он возникает и при болезнях пищеварительной или мочевыводящей системы.

Вторая причина — бромгидроз. Тут всё сложнее, потому что к характерному запашку приводят не бактерии на коже человека, а определённые изменения внутри его организма. Часто это эндокринные заболевания вроде зоба и сахарного диабета, а иногда и вовсе генетическая предрасположенность.

Врач-дерматолог Vichy Алтана Базылева пояснила, что запах пота в течение жизни может измениться. Противным он становится зачастую из-за недостаточной гигиены, ношения синтетической одежды и приёма некоторых лекарств. Также запах станет ужасным, если налегать на еду с большим количеством специй и пить спиртное. К изменениям могут привести гормональные колебания — к примеру, у подростков и беременных.

Если раньше душка не было, а потом он появился, врачи советуют сначала убедиться в отсутствии эндокринных патологий. Эндокринологи могут сказать, что всё с вами нормально. Тогда уже надо бежать к дерматологам или косметологам. Они будут решать вопрос эстетическими методами.