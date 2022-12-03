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1 час назад

Эксперты назвали продукты, поддерживающие здоровье печени

Волгоградская правда

Печень – очень важный орган, здоровье которого необходимо беречь. Некоторые продукты помогут поддержать ее состояние в норме.

Эксперты назвали продукты, поддерживающие здоровье печени
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, полезными для печени являются ячмень и овес. Они содержат пищевые волокна, которые создают здоровую микрофлору в кишечнике, что уменьшает воспаление и повреждение печени.

Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, способствуют выведению из организма токсинов и защищают печень от повреждений.

По словам специалистов, черника богата фитонутриентами, которые поддерживают здоровье печени. А оливковое масло повышает уровень так называемого «хорошего» холестерина, который помогает избежать жировой болезни печени.

Наконец, для поддержания печени здоровой эксперты советуют пить много воды. Это поможет предотвратить обезвоживание и поможет печени лучше работать. А вот сладкими напитками и тем более алкоголем лучше не злоупотреблять. Такая продукция вредит печени.

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