Эксперты назвали продукты, поддерживающие здоровье печени

Печень – очень важный орган, здоровье которого необходимо беречь. Некоторые продукты помогут поддержать ее состояние в норме.
Как сообщает издание ETNT, полезными для печени являются ячмень и овес. Они содержат пищевые волокна, которые создают здоровую микрофлору в кишечнике, что уменьшает воспаление и повреждение печени.
Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, способствуют выведению из организма токсинов и защищают печень от повреждений.
По словам специалистов, черника богата фитонутриентами, которые поддерживают здоровье печени. А оливковое масло повышает уровень так называемого «хорошего» холестерина, который помогает избежать жировой болезни печени.
Наконец, для поддержания печени здоровой эксперты советуют пить много воды. Это поможет предотвратить обезвоживание и поможет печени лучше работать. А вот сладкими напитками и тем более алкоголем лучше не злоупотреблять. Такая продукция вредит печени.