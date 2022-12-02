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1 час назад

Врач рассказал, что делать при обморожении

Газета.Ruиещё 2

Военный хирург Владимир Хорошев рассказал "Общественной службе новостей" как оказывать первую помощь при обморожении и что ни в коем случае нельзя делать.

Врач рассказал, что делать при обморожении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, пострадавшего необходимо завести в отапливаемое помещение, напоить сладким горячим чаем или кофе и поместить пораженные части тела в теплую воду.

Кроме того, по возможности, замерзший участок следует растереть спиртом или крепким алкогольным напитком, добавил он.

"Если человек подвергся сильному холодовому воздействию, то можно и внутрь немножечко плеснуть волшебства. Но только немного", — отметил Хорошев.

Он подчеркнул, что при обморожении ни в коем случае нельзя растирать пораженный участок снегом, поливать горячей водой и прикладывать к батарее. По его словам, такие действия могут привести к воспалениям, сильной боли и даже развитию инфекций.

Также специалист рекомендовал при первой же возможности обратиться к врачу, особенно, если на коже появились волдыри.

ЗОЖ,
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