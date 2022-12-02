Врач рассказал, что делать при обморожении

Военный хирург Владимир Хорошев рассказал "Общественной службе новостей" как оказывать первую помощь при обморожении и что ни в коем случае нельзя делать.
По его словам, пострадавшего необходимо завести в отапливаемое помещение, напоить сладким горячим чаем или кофе и поместить пораженные части тела в теплую воду.
Кроме того, по возможности, замерзший участок следует растереть спиртом или крепким алкогольным напитком, добавил он.
"Если человек подвергся сильному холодовому воздействию, то можно и внутрь немножечко плеснуть волшебства. Но только немного", — отметил Хорошев.
Он подчеркнул, что при обморожении ни в коем случае нельзя растирать пораженный участок снегом, поливать горячей водой и прикладывать к батарее. По его словам, такие действия могут привести к воспалениям, сильной боли и даже развитию инфекций.
Также специалист рекомендовал при первой же возможности обратиться к врачу, особенно, если на коже появились волдыри.