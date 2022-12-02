Травматолог рассказал, как избежать падения в гололед

Как правило, в гололед травматологи сталкиваются с наплывом пациентов, так как на скользких тротуарах риск падения значительно увеличивается. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его мнению, зачастую причиной зимних травм становится использование смартфона на улице.

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Константин Терновой отметил, что падение на улице зачастую объясняется невнимательностью. Если человек попал на гололед, следовательно, он не смотрел под ноги. Вероятно, в руках у него был телефон, и если это так, то сгруппироваться он не успеет. Во время гололеда нужно убрать телефон из рук и смотреть под ноги, порекомендовал эксперт.