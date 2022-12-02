Травматолог рассказал, как избежать падения в гололед

Как правило, в гололед травматологи сталкиваются с наплывом пациентов, так как на скользких тротуарах риск падения значительно увеличивается. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его мнению, зачастую причиной зимних травм становится использование смартфона на улице.
Константин Терновой отметил, что падение на улице зачастую объясняется невнимательностью. Если человек попал на гололед, следовательно, он не смотрел под ноги. Вероятно, в руках у него был телефон, и если это так, то сгруппироваться он не успеет. Во время гололеда нужно убрать телефон из рук и смотреть под ноги, порекомендовал эксперт.
Кроме того, удобная обувь с глубоким протектором сократит риск падения из-за гололеда. У обуви должно быть хорошее сцепление. Гладкая подошва на льду будет скользить сильнее. Наиболее внимательными в гололед необходимо быть пожилым людям, поскольку риск переломов у них выше, подытожил врач.