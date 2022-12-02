Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут нежирный кефир и сыр, а также овсяная или гречневая каша. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Сафронова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Главное в такое время суток — свести к минимуму прием блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с вареной колбасой, а вот от копченой следует отказаться.

Также эксперт отметила, что не стоит употреблять молоко в вечернее время. Этот продукт нередко вызывает аллергию. Кроме того, его не стоит часто пить людям старше 50 лет.