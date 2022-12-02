Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут нежирный кефир и сыр, а также овсяная или гречневая каша. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Сафронова.
Главное в такое время суток — свести к минимуму прием блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с вареной колбасой, а вот от копченой следует отказаться.
Также эксперт отметила, что не стоит употреблять молоко в вечернее время. Этот продукт нередко вызывает аллергию. Кроме того, его не стоит часто пить людям старше 50 лет.
Специалист посоветовала воздержаться от употребления фруктов на ночь, так как они могут спровоцировать изжогу, передает Life.ru.