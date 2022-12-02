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2 часа назад

Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Вечерняя Москва

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут нежирный кефир и сыр, а также овсяная или гречневая каша. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Сафронова.

Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главное в такое время суток — свести к минимуму прием блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с вареной колбасой, а вот от копченой следует отказаться.

Также эксперт отметила, что не стоит употреблять молоко в вечернее время. Этот продукт нередко вызывает аллергию. Кроме того, его не стоит часто пить людям старше 50 лет.

Специалист посоветовала воздержаться от употребления фруктов на ночь, так как они могут спровоцировать изжогу, передает Life.ru.

ЗОЖ,Анастасия Сафронова,
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