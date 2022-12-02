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8 минут назад

Россиянам рассказали, как легко просыпаться тёмным зимним утром

Секрет Фирмы

Каждый не понаслышке знает, как тяжело вставать утром зимой на работу или учёбу. Когда за окном темень, вылезти из тёплой постели практически невозможно, а надо. Но даже после подъёма бодрость не приходит — хочется обратно в горизонтальное положение. О том, как избавиться от вялости и сонливости, «Доктору Питеру» рассказала иммунолог Елена Парецкая.

Как легко просыпаться темным зимним утром
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Нежелание вставать рано утром зимой естественно, это не лень. Просто мозг «видит», что вокруг темно, и предлагает нам ещё поспать. Но россияне знают, что за это их по головке никто не погладит — встают и начинают собираться.

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Чтобы подъём не был таким уж неприятным, лучше ложиться пораньше — дела подождут. По словам специалиста, спать нужно 8–9 часов, тогда и пробуждаться будет проще.

Для полноценного и здорового сна ещё важно ложиться и вставать в одно и то же время. Врач объяснила, что отоспаться на выходных не получится: нашему организму нужен ежедневный полноценный отдых.

Установите себе приятный звук будильника. У многих — это резкие, неожиданные и довольно громкие звуки. Они провоцируют выделение большой порции адреналина в кровь — из-за этого пробуждение сопровождается стрессом. Может даже давление подскочить.

Ещё один приятный совет — купите себе уютную тёплую пижаму. Порой утром не хочется вылезать из-под одеяла потому, что снаружи прохладно. Утеплиться заранее — неплохой вариант. А если вам жарко в ней спать, положите рядом, чтобы с утра сразу приодеться.

Специалист также отметила, что утром после пробуждения стоит сразу включать свет — да, неприятно, но что делать. Так мозг поймёт, что всё — сон окончен и начнёт просыпаться. В идеале купить лампу-будильник, которая будет включать освещение за 10–15 минут до подъёма.

Если вы наконец встали, но чувствуете вялость и зябнете, можно потереть ладони между собой или подержать руки под струёй тёплой воды. Это усилит приток крови, и по телу разойдётся приятное тепло.

Согрелись? Открываем окно. Приток свежего воздуха поможет получить порцию кислорода и сразу даст прилив бодрости. Конечно, не забываем про стакан тёплой воды — он полезен в любое время года. Жидкость поможет запустить обменные процессы, устранить лёгкое обезвоживание и пробудить пищеварение.

И наконец, плотный и питательный завтрак. Он даст энергии, поможет прийти в себя, стать бодрее и активно работать до обеда.

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