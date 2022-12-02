Как легко просыпаться темным зимним утром

Каждый не понаслышке знает, как тяжело вставать утром зимой на работу или учёбу. Когда за окном темень, вылезти из тёплой постели практически невозможно, а надо. Но даже после подъёма бодрость не приходит — хочется обратно в горизонтальное положение. О том, как избавиться от вялости и сонливости, «Доктору Питеру» рассказала иммунолог Елена Парецкая.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Нежелание вставать рано утром зимой естественно, это не лень. Просто мозг «видит», что вокруг темно, и предлагает нам ещё поспать. Но россияне знают, что за это их по головке никто не погладит — встают и начинают собираться.

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Чтобы подъём не был таким уж неприятным, лучше ложиться пораньше — дела подождут. По словам специалиста, спать нужно 8–9 часов, тогда и пробуждаться будет проще.

Для полноценного и здорового сна ещё важно ложиться и вставать в одно и то же время. Врач объяснила, что отоспаться на выходных не получится: нашему организму нужен ежедневный полноценный отдых.

Установите себе приятный звук будильника. У многих — это резкие, неожиданные и довольно громкие звуки. Они провоцируют выделение большой порции адреналина в кровь — из-за этого пробуждение сопровождается стрессом. Может даже давление подскочить.

Ещё один приятный совет — купите себе уютную тёплую пижаму. Порой утром не хочется вылезать из-под одеяла потому, что снаружи прохладно. Утеплиться заранее — неплохой вариант. А если вам жарко в ней спать, положите рядом, чтобы с утра сразу приодеться.

Специалист также отметила, что утром после пробуждения стоит сразу включать свет — да, неприятно, но что делать. Так мозг поймёт, что всё — сон окончен и начнёт просыпаться. В идеале купить лампу-будильник, которая будет включать освещение за 10–15 минут до подъёма.

Если вы наконец встали, но чувствуете вялость и зябнете, можно потереть ладони между собой или подержать руки под струёй тёплой воды. Это усилит приток крови, и по телу разойдётся приятное тепло.

Согрелись? Открываем окно. Приток свежего воздуха поможет получить порцию кислорода и сразу даст прилив бодрости. Конечно, не забываем про стакан тёплой воды — он полезен в любое время года. Жидкость поможет запустить обменные процессы, устранить лёгкое обезвоживание и пробудить пищеварение.