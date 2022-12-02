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40 минут назад

Врач Вострухова рассказала о последствиях бессонницы

runews24.ru

Врач-сомнолог Светлана Вострухова предупредила о серьезных последствиях бессонницы.

Врач Вострухова рассказала о последствиях бессонницы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бессонница может причинять легкий дискомфорт. Но бывают случаи, когда расстройство развивается и может вызывать страх лечь спать, ощущение отсутствия сна несколько месяцев.

Серьезные нарушения в состоянии возникают при отсутствии сна в течение трех-пяти дней, если человек не спит больше 10 дней, то возможны летальные исходы.

«Бессонница действительно опасна. Центры сна и бодрствования в головном мозге находятся в той же зоне, где и центры регуляции гормональной, иммунной и нервной системы», - рассказал специалист «Газете.ru».

По этой причине бессонница может спровоцировать проблемы с памятью, повышение тревожности и даже гормональный сбой.

Однако иногда бессонница может быть симптомом некоторых заболеваний. Так проблемы со сном возникают при проблемах с щитовидкой, депрессии и тревожного расстройства.

Существует несколько симптомов бессонницы, которые свидетельствуют о необходимости обратиться к врачу.

Среди них проблемы с засыпанием: уход ко сну занимает больше 30 минут, сон не крепкий, несколько раз за ночь просыпаетесь. При пробуждении нет ощущения отдыха и бодрости, днем постоянно клонит в сон.

Существует несколько способов борьбы с бессонницей. Необходимо лечь спать при появлении вечерней сонливости.

Желание лечь спать приходит во время спокойной, монотонной работы. В постели необходимо расслабиться, дышать неглубоко и сосредоточиться на дыхании.

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