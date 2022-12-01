Для каких людей укроп очень опасен

Укроп известен своими полезными свойствами. Но специалисты предупреждают, что есть его можно не всем. Есть две категории людей, которым лучше отказаться от блюд с укропом.

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В укропе много витаминов, каротина, микроэлементов. Однако этот продукт также противопоказан некоторым людям. Среди них - беременные женщины, а также те, кто страдает пониженным давлением.

При этом если у вас диарея, проблемы со сном, респираторные заболевания, то укроп, наоборот, поможет. Кроме того, данный продукт облегчает боли при менструации, улучшает пищеварение, очищает кишечник, избавляет от вздутия.

Семена укропа используются для того, чтобы справиться с быстрой усталостью глаз и с ухудшением зрения. Помогает в этом специальный компресс. Считается, что при помощи компресса можно устранить отёк, морщины вокруг глаз, покраснение глаз.