Что будет, если регулярно пить свекольный сок

Свёклу называют суперпродуктом. И она действительно во многом полезна для организма. Но задумывались ли вы, что случится, если вы станете употреблять свекольный сок каждый день?

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Научные исследования показывают, что употребление свекольного сока помогает повысить работоспособность и позволит организму быстрее восстанавливаться. И это ещё не всё. Вот чего вы в целом можете ожидать от свекольного сока.

Повышение выносливости. Одно исследование показало, что велосипедисты, которые пили по полстакана свекольного сока в течение 6 дней, имели после этого более развитые лёгкие. Другое исследование с участием 20 хорошо тренированных мужчин продемонстрировало, что свекольный сок, выпитый за час до 4-километровой пробежки, сократил время спортсменов на 2 минуты в среднем. Считается, что в этом особую роль играют нитраты. Снижение кровяного давления. После стакана свекольного сока нитраты в нём превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды, улучшает кровоток и снижает давление. В одной научной статье также говорится, что люди с повышенным давлением, которые выпивали по стакану сока из свёклы ежедневно в течение четырёх недель, смогли значительно снизить давление: в среднем - на 7,7/5,2 мм рт. ст.

Снижение уровня холестерина. В ходе одного исследования было доказано, что свекольный сок снижает уровень «плохого» холестерина (на 10 пунктов в среднем) и повышает показатели «хорошего». Правда, данное исследование проводилось на активных и здоровых взрослых людях. Ускорение восстановления мышц. Это может быть связано с тем, что в свекольном соке много антиоксидантов и нитратов. Образование камней в почках. В свёкле много оксалатов, а эти вещества повышают риск появления камней в почках.