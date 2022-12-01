Что будет, если регулярно пить свекольный сок

Свёклу называют суперпродуктом. И она действительно во многом полезна для организма. Но задумывались ли вы, что случится, если вы станете употреблять свекольный сок каждый день?
Научные исследования показывают, что употребление свекольного сока помогает повысить работоспособность и позволит организму быстрее восстанавливаться. И это ещё не всё. Вот чего вы в целом можете ожидать от свекольного сока.
Повышение выносливости. Одно исследование показало, что велосипедисты, которые пили по полстакана свекольного сока в течение 6 дней, имели после этого более развитые лёгкие. Другое исследование с участием 20 хорошо тренированных мужчин продемонстрировало, что свекольный сок, выпитый за час до 4-километровой пробежки, сократил время спортсменов на 2 минуты в среднем. Считается, что в этом особую роль играют нитраты. Снижение кровяного давления. После стакана свекольного сока нитраты в нём превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды, улучшает кровоток и снижает давление. В одной научной статье также говорится, что люди с повышенным давлением, которые выпивали по стакану сока из свёклы ежедневно в течение четырёх недель, смогли значительно снизить давление: в среднем - на 7,7/5,2 мм рт. ст.
Снижение уровня холестерина. В ходе одного исследования было доказано, что свекольный сок снижает уровень «плохого» холестерина (на 10 пунктов в среднем) и повышает показатели «хорошего». Правда, данное исследование проводилось на активных и здоровых взрослых людях. Ускорение восстановления мышц. Это может быть связано с тем, что в свекольном соке много антиоксидантов и нитратов. Образование камней в почках. В свёкле много оксалатов, а эти вещества повышают риск появления камней в почках.
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