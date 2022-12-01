Почему спать днем каждый день полезно для здоровья

Эксперт по сну Sleep Number доктор Питер Г. Полос объяснил, какую пользу принесёт вам ежедневный послеобеденный сон. Возможно, вам стоит завести такую привычку.
По словам доктора Питера Г. Полоса, если вам хочется вздремнуть днём, то важно убедиться, что это не из-за хронического недосыпа.
Известно, что дневной сон после бессонной ночи может обеспечить несколько преимуществ. Например, он может вас сделать более внимательными и работоспособными.
Кроме того, согласно результатам одного научного исследования, дневной сон может снизить риск развития болезней сердца у тех, кто дремлет днём 2-3 раза в неделю.
Но для того чтобы сон в дневные часы был полезен для вашего организма, длиться он должен полчаса или даже меньше. Иначе вы проснётесь уставшим.
Правда, надо сказать, что некоторые люди могут спать дольше днём и не ощущать этот эффект. Это те, кто работает посменно или выходит на дежурства. Им можно дремать от 1 часа до 1,5 часов.
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