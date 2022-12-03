Чек-лист: что делать, если вы плохо спите

Не спешите завидовать тому, кто проваливается в сон, как только его голова касается подушки. Попробуйте с чек-листом от “Рамблера” наладить отход ко сну самостоятельно.

Недостаток сна (наряду с его нерегулярной продолжительностью) связан с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и психических расстройств, таких как тревога и депрессия. К такому выводу пришла группа ученых, результаты их исследования опубликованы в медицинском издании JAMA.

Внимание к себе

На процесс засыпания и сна влияет множество факторов. Некоторые из них связаны с самим человеком. Вот на что следует обратить внимание:

Внешние нюансы

Если все перечисленные выше проблемы устранены, но заснуть не получается или вы просыпаетесь совершенно разбитыми – вероятно, пора обратиться к врачу. Ведь иногда плохой сон – это следствие заболевания. И пока его не вылечить, хорошо отдыхать не получится. Если вас беспокоят при засыпании боли в теле или ночные походы в туалет – обратитесь к терапевту. Невролог или сомнолог помогут, когда нет сопутствующих симптомов, но есть бессонница.