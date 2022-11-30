Как уснуть за 60 секунд и спать всю ночь

Эта техника поможет даже тем, кто часами ворочается, пытаясь погрузиться в дрему.

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Когда сложный день закончился, кажется, стоит добраться до теплой постели и мягкой подушки, и сон тут же придет. Но, по статистике, около трети людей не могут заснуть сразу, иногда часами пытаясь найти удобную позу и стараясь погрузиться в дрему.

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Если вы сталкивались с такой проблемой, то знаете, насколько мучительным может быть такое длительное засыпание. Кто-то пытается справиться с бессонницей с помощью медитаций, считают воображаемых овечек или включают успокаивающие звуки — шум дождя, потрескивание дров в камине.

Но доктор Эндрю Вейл изобрел более эффективную технику расслабления, основанную на дыхании. Доктор уверяет, что его методика «4—7 8» позволяет уснуть всего за 60 секунд и отлично спать всю ночь.

Выполнение техники начинается с глубокого выдоха через рот. Затем нужно спокойно вдохнуть через нос на четыре счета и задержать дыхание, считая до семи.

После этого необходимо на восемь счетов выдохнуть через рот. Эндрю Вейл рекомендует выполнять эту технику на протяжении 3—5 циклов и обязательно выдыхать со свистом.

Согласно его исследованиям, такая система дыхания помогает насыщению организма кислородом и успокаивающе действует на нервную систему.

При этом дышать таким способом нужно не только перед сном: своеобразную медитацию стоит проводить два раза в день на протяжении двух месяцев. Эта практика настроит организм на нормальные циркадные ритмы и позволит засыпать быстро.

Не забывайте еще о нескольких лайфхаков для быстрого засыпания, которые рекомендуют врачи и ученые: