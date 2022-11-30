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1 час назад

Врач раскрыл причину раннего старения

Мослентаиещё 1

Одну из причин раннего старения раскрыл в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Речь о конечных продуктах гликирования (КПГ).

Врач раскрыл причину раннего старения
Фото: МослентаМослента

«Внутри нашего организма сахара соединяются с молекулами белков или с аминокислотами, возникают сшивки, которые довольно трудно разорвать. Этот процесс называется гликация или гликирование, из-за него нарушается основная функция белков. Например, при гликировании коллагена начинается ускоренное старение кожи, теряется эластичность, происходит старение сосудов», — рассказал врач.

Он добавил, что также КПГ могут поступать в организм с пищей, особенно много их образуется при очень сильном или многократном нагревании продукта.

КПГ способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, опухолей и других возрастных болезней и вызывают целый ряд патологических процессов, ускоряющих старение человека, заявил Гинзбург. Чтобы этому противостоять, стоит следить за своим питанием — в частности, есть меньше сладкого и жареного.

«Все, что термически меньше обработано, содержит меньше КПГ», — подчеркнул диетолог.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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