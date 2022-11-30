Как понять, что организму не хватает цинка

Цинк полезен для здоровья человека по многим причинам. Так, он помогает укрепить иммунную систему, благотворно влияет на рост ногтей и костей, играет немаловажную роль в заживлении тканей в организме и пр. Поэтому недостаток данного элемента может серьёзно сказаться на самочувствии человека.

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Эксперты отмечают, что есть несколько признаков, указывающих на недостаток в организме цинка. Среди данных симптомов - потеря веса без причины, ощущение хронической усталости, нехватка энергии, диарея, отсутствие аппетита, плохое обоняние и вкус, появление открытых ран на коже.

Любой из перечисленных выше симптомов может свидетельствовать о том, что вам может недоставать цинка.

Особенно опасен недостаток цинка для беременных женщин. Дело в том, что в этом случае ребёнку может не хватать нужных для развития питательных веществ. Кроме того, дефицит цинка способен стать причиной импотенции у мужчин.

Больше всего подвержены развитию дефицита цинка пожилые люди и дети. Ещё сюда же, как показывают, можно отнести любителей алкогольных напитков.