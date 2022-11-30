Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Как понять, что организму не хватает цинка

Ferra.ru

Цинк полезен для здоровья человека по многим причинам. Так, он помогает укрепить иммунную систему, благотворно влияет на рост ногтей и костей, играет немаловажную роль в заживлении тканей в организме и пр. Поэтому недостаток данного элемента может серьёзно сказаться на самочувствии человека.

Как понять, что организму не хватает цинка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты отмечают, что есть несколько признаков, указывающих на недостаток в организме цинка. Среди данных симптомов - потеря веса без причины, ощущение хронической усталости, нехватка энергии, диарея, отсутствие аппетита, плохое обоняние и вкус, появление открытых ран на коже.

Любой из перечисленных выше симптомов может свидетельствовать о том, что вам может недоставать цинка.

Особенно опасен недостаток цинка для беременных женщин. Дело в том, что в этом случае ребёнку может не хватать нужных для развития питательных веществ. Кроме того, дефицит цинка способен стать причиной импотенции у мужчин.

Больше всего подвержены развитию дефицита цинка пожилые люди и дети. Ещё сюда же, как показывают, можно отнести любителей алкогольных напитков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители