Этот способ поможет вам быстро успокоиться и заснуть

Качество и продолжительность сна зависят от большого количества факторов. И один из самых важных факторов при этом - стресс. Автор статьи польского издания Onet.pl предлагает попробовать в этом случае один простой и эффективный метод.

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Научные исследования показывают, что у людей, которые спят слишком мало, в организме вырабатывается много норадреналина и адреналина, то есть гормонов стресса.

Если вы с трудом засыпаете, то попробуйте воспользоваться следующим способом. Для этого вам нужно просто зажечь в спальне ветку розмарина.

Розмарин поможет и очистить воздух, и расслабиться. А ещё полезно будет выпить чай с розмарином.

Немногие знают, что в состав розмарина входит большое количество активных веществ, поддерживающих работу организма. Кроме того, розмарин отличается противоаллергическим, антибактериальным, противовирусным, обезболивающим эффектом.

Согласно исследованиям британских специалистов, эфирное масло розмарина при вдыхании может значительно улучшить память.