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58 минут назад

Когда лучше употреблять воду, чтобы не погубить здоровье

Passion.ru

Про пользу воды говорят давно и всюду, однако единства в вопросе, когда лучше всего употреблять ее, до сих пор нет. Существующие мнения нередко противоречат друг другу.

Когда лучше употреблять воду, чтобы не погубить здоровье
Фото: Passion.ruPassion.ru

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, употребление воды зависит от особенностей организма.

«Если вы не насыщаетесь, то лучше выпить перед едой», - советует врач.

При наличии проблем с всасыванием и перевариванием рекомендуется не пить воду в ходе приема пищи.

Если же проблем со здоровьем нет, то и какие-либо ограничения отсутствуют. В таком случае работает правило: пейте, «когда хочется». Единственное, что соблюдать все же стоит, это норма жидкости. Для воды она составляет полтора-два литра в сутки.

ЗОЖ,Дарья Русакова,
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