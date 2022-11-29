Когда лучше употреблять воду, чтобы не погубить здоровье

Про пользу воды говорят давно и всюду, однако единства в вопросе, когда лучше всего употреблять ее, до сих пор нет. Существующие мнения нередко противоречат друг другу.

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По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, употребление воды зависит от особенностей организма.

«Если вы не насыщаетесь, то лучше выпить перед едой», - советует врач.

При наличии проблем с всасыванием и перевариванием рекомендуется не пить воду в ходе приема пищи.