Когда лучше употреблять воду, чтобы не погубить здоровье

Про пользу воды говорят давно и всюду, однако единства в вопросе, когда лучше всего употреблять ее, до сих пор нет. Существующие мнения нередко противоречат друг другу.
По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, употребление воды зависит от особенностей организма.
«Если вы не насыщаетесь, то лучше выпить перед едой», - советует врач.
При наличии проблем с всасыванием и перевариванием рекомендуется не пить воду в ходе приема пищи.
Если же проблем со здоровьем нет, то и какие-либо ограничения отсутствуют. В таком случае работает правило: пейте, «когда хочется». Единственное, что соблюдать все же стоит, это норма жидкости. Для воды она составляет полтора-два литра в сутки.