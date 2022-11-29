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37 минут назад

Как громкая музыка в наушниках может свести вас с ума

Секрет Фирмыиещё 1

В современном мире трудно найти человека, который бы не любил слушать музыку. Она повышает настроение, успокаивает или, напротив, заряжает энергией и бодрит. Единственный культурный вариант прослушивания музыки в общественных местах — использование наушников. Вокруг этого устройства ходит много мифов, Но некоторые «страшилки» на деле очень реальны, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев.

Как громкая музыка в наушниках может свести вас с ума
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Неправильное использование наушников действительно вредит здоровью. Основная причина — это, конечно, прослушивание музыки слишком громко и долго.

Такая одиночная дискотека может вызвать сенсоневральную тугоухость.

По словам Зайцева, интенсивные громкие звуки разрушают микроволоски внутреннего уха. Если они отмирают, то восстановить их практически невозможно.

«Мы слушаем музыку, речитативы, аудиокниги на частоте 1000 Гц. Если эта частота угасает, то проявляется плохая разборчивость речи, и человек абсолютно дезориентирован. Он не может полноценно работать, общаться, выражать мысли, не слышит, что ему говорят. От этого едет крыша, некоторые люди действительно сходят с ума», — объяснил Зайцев.

Он подчеркнул, что при сенсоневральной тугоухости в прямом смысле меняется психика человека. Он становится угрюмым, замкнутым, безразличным и даже часто теряет смысл жизни.

Медик считает, что привязанность к прослушиванию музыки на полную громкость в наушниках можно расценивать как вредную привычку и поставить в один ряд с курением, алкоголем и наркотиками.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,
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