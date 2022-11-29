Врач назвал три группы продуктов, улучшающих пищеварение

Нормальное пищеварение улучшает общее состояние организма. Как рассказал в интервью «Вечерней Москве» врач-диетолог Михаил Гинзбург, хорошей работе пищеварительной системы способствуют три группы продуктов.

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К первой группе, как отметил специалист, относятся пробиотические или кисломолочные продукты. Они благотворно влияют на симбиотные бактерии, которые живут в толстом кишечнике, выполняя важные для пищеварения функции. Пробиотики содержатся в простокваше, кефире и ряженке, которые рекомендуется употреблять в пищу для нормализации количества бактерий в организме.

Чтобы микрофлора кишечника получала необходимое питание, важно включать в рацион группу продуктов, богатых пребиотиками или пищевыми волокнами. Среди этой категории врач выделил грубый хлеб, овсянку и гречку. Они также позволяют снизить кислотность желудка, защищая его от язвенных болезней.

К третьей группе, по словам диетолога, относятся ферментообразующие продукты, которые являются стимуляторами пищеварения.

«Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи», – пояснил Гинзбург.

К этой категории врач отнес приправы и пряности, в том числе лук, чеснок, куркуму и перцы.