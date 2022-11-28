Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам объяснили, поможет ли плавание в лечении сколиоза

Секрет Фирмы

В последнее время вокруг так много говорят о пользе спорта — кажется, будто и никаких противопоказаний у него нет. Несколько физических упражнений или ежедневная пробежка, и хорошее самочувствие у вас в кармане. Между тем даже безобидное плавание, которое считают полезным и для грудничков, и для пенсионеров, может навредить —например, при лечении сколиоза.

Россиянам объяснили, поможет ли плавание в лечении сколиоза
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Традиционно плавание ассоциируется со здоровьем спины, поэтому для лечения сколиоза многие отправляются именно в бассейн. И зря, заявил «Газете.ru» невролог Николай Вотчицев.

Он объяснил, что само по себе плавание не защитит от сколиоза. Напротив, оно может даже ухудшить проблему при плохой технике. Также посещение бассейна не поможет справиться с болью в спине.

«Если сколиоз у человека менее 50 градусов, боль почти никогда не будет прямо связана с искривлением позвоночника. Кроме того, даже на четвёртой стадии сколиоза может не быть боли», — добавил Вотчицев.

По словам специалиста, лучший способ полечить спину — это регулярная и осмысленная физическая нагрузка. Правда, подобрать её должен специалист — самодеятельность здесь ни к чему.

Зима — традиционное время для неудачных падений, к сожалению. Главное — уметь правильно приземляться, чтобы минимизировать риски. А если вы уже навернулись, то вот советы, как правильно поступить и когда бежать к врачу.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители