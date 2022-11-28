Россиянам объяснили, поможет ли плавание в лечении сколиоза

В последнее время вокруг так много говорят о пользе спорта — кажется, будто и никаких противопоказаний у него нет. Несколько физических упражнений или ежедневная пробежка, и хорошее самочувствие у вас в кармане. Между тем даже безобидное плавание, которое считают полезным и для грудничков, и для пенсионеров, может навредить —например, при лечении сколиоза.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Традиционно плавание ассоциируется со здоровьем спины, поэтому для лечения сколиоза многие отправляются именно в бассейн. И зря, заявил «Газете.ru» невролог Николай Вотчицев.

Он объяснил, что само по себе плавание не защитит от сколиоза. Напротив, оно может даже ухудшить проблему при плохой технике. Также посещение бассейна не поможет справиться с болью в спине.

«Если сколиоз у человека менее 50 градусов, боль почти никогда не будет прямо связана с искривлением позвоночника. Кроме того, даже на четвёртой стадии сколиоза может не быть боли», — добавил Вотчицев.

По словам специалиста, лучший способ полечить спину — это регулярная и осмысленная физическая нагрузка. Правда, подобрать её должен специалист — самодеятельность здесь ни к чему.