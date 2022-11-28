Как не заболеть этой зимой?

Наступил период, когда пробуждаются сезонные заболевания — грипп и прочие ОРВИ. Никому не хочется болеть, но многим приходится. Врач доказательной медицины Олег Абакумов разобрал три основных причины, почему заболевают люди и дал советы, как эти факторы можно устранить.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Наступает осень, стоит ветерку подуть на вас косо — сразу чихаете и слабеете. Начинается зима — кутаетесь в три шубы, но грипп все равно не щадит. Приходит весна — и вы последняя снимаете теплое пальто, но все равно ложитесь с температурой. Наконец-то лето — и тут инфекции и бактерии почему-то цепляются именно к вам. Что с вами не так?, - задается волнующим многих вопросом Абакумов.

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Доктор считает, что есть три причины, из-за которых организм слабеет и становится восприимчивым к болезням. Первый из них - недостаток сна. Спать нужно достаточно времени для выработки необходимых гормонов. Хроническое недосыпание может стать причиной многих болезней. Среди них — проблемы с сердцем и сосудами, сахарный диабет, а гормональные нарушения и снижение иммунитета приводят ко всем остальным заболеваниям.

Среди признаков недосыпа такие простые, как желание спать днем, заторможенное состояние, тяжесть и боль в голове, отсутствие сил уже через несколько часов после подъема. Чтобы это исправить спать надо не меньше 7-8 часов в сутки. При этом отходить ко сну нужно обязательно до полуночи в темном, проветренном и влажном помещении. Важную роль могут сыграть удобные подушка и матрас.

Вторая причина болезней — питание человека. Каждому нужен не просто определенный рацион, а правильное питание, при котором организм получит все требуемые питательные вещества и микроэлементы. От «горючего» для человека зависят работа всего организма и активность иммунной системы.

«Какие микроэлементы нужны организму обязательно? Железо, которое можно найти в орехах, красном мясе и бобовых. Но если у вас уже железодефицит, только едой спастись не получится. И придется пропить курс витаминов», - отмечает врач.

Прежде всего для борьбы с вирусами и инфекциями пригодится прием витамина Д. Кстати, он содержится в жирной рыбе, яичных желтках и молочных продуктах. Не обойтись и без Омеги-3, помогающей снять воспаления. Этот элемент тоже найдется в жирной рыбе.

Также доктор советует употреблять цитрусовые, клубнику и помидоры. Все это — витамин С. Цинком организм насытят молоко, семена и орехи, витамином Е — семена, орехи и растительные масла, витамином А — оранжевые и красные фрукты и овощи.

Третья причина болезней — плохая гигиена. Пренебрежение простыми правилами чревато в сезон распространения гриппа и простуды. Здесь советы эксперта самые легкие, простые и привычные.