Раскрыты неочевидные причины утомления

По словам экспертов, усталость может вызывать недостаток в организме витамина B12, который нужен для формирования молекулы гемоглобина, переносящей кислород. При дефиците этого витамина гемоглобин не формируется и «нет кислорода, что приводит к вялости». Усталость — это первый симптом анемии у человека.

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Другой причиной утомляемости может быть дефицит железа. Такое состояние может возникать у женщин при длительных и обильных месячных - к нему приводит большая кровопотеря. Также, как указал Гандельман, к длительным кровотечениям приводят новообразования в матке. При таком состоянии следует посетить гинеколога.