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51 минуту назад

Раскрыты неочевидные причины утомления

Мир новостей

По словам экспертов, усталость может вызывать недостаток в организме витамина B12, который нужен для формирования молекулы гемоглобина, переносящей кислород. При дефиците этого витамина гемоглобин не формируется и «нет кислорода, что приводит к вялости». Усталость — это первый симптом анемии у человека.

Раскрыты неочевидные причины утомления
Фото: Мир новостейМир новостей

Другой причиной утомляемости может быть дефицит железа. Такое состояние может возникать у женщин при длительных и обильных месячных - к нему приводит большая кровопотеря. Также, как указал Гандельман, к длительным кровотечениям приводят новообразования в матке. При таком состоянии следует посетить гинеколога.

Кроме того, врачи отметили, что сильная усталость может возникнуть в результате острого лимфобластного лейкоза, который также сопровождается анемией.

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