С наступлением зимы и морозов приходит и опасность случайного получения травм – гололед зачастую становится виной резкого увеличения обращений к травматологам и хирургам. Помимо того, что важно, выходя на улицу, правильно подбирать обувь, хорошо бы и знать, как правильно падать, уметь группироваться.
"Рамблер" поговорил с экспертами и узнал у них, как обезопасить себя, и как правильно падать, чтобы не нанести себе серьезных и непоправимых увечий.
Чтобы минимизировать риск падения, нужно выбирать правильную обувь. Нужно сказать, что обувь, в которой мы ходим в офис, более скользкая, поэтому лучше надевать зимнюю обувь на рельефной подошве. Сейчас есть и специальная обувь с шипами. Это тоже хороший вариант, который позволяет чувствовать себя на гололёде увереннее.
Также важно помнить, что если падения не избежать, самое главное — защитить голову, чтобы не получить черепно-мозговые травмы.
Если человек в таких же ситуациях падает на спину, это также чревато негативными последствиями вплоть до перелома ребер и позвоночника. Обязательно должна быть группировка и в первую очередь необходимо беречь голову.