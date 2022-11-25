Суперчистота - залог аллергии и астмы?

Так ли уж важна супергигиена, к которой мы привыкли? Нужно ли мыться или принимать душ каждый день?

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Судьба иранца Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком в мире, удивительна. Известно, что до своей смерти на 95-м году жизни, он не мылся более 60 лет. Но вот за несколько месяцев до смерти его смогли уговорить помыться. Вскоре после этого он заболел и умер. Не имеет смысла спорить, скончался он оттого, что принял ванну, или по другой причине. Гораздо интереснее, что прожил он так много лет, избегая элементарных гигиенических правил. Значит ли это, что они не столь жизненно необходимы? Надо ли принимать каждый день душ или ванну, как это принято сегодня? Многие ставят вопрос более категорично: доказывает ли это, что часто мыться вредно?

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Кто старое вспомнит...

На самом деле, чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить наше совсем недавнее прошлое. Еще 50 лет назад, когда большинство населения нашей страны уже жило в квартирах с ванной и могло позволить себе принимать душ ежедневно, мало кто делал это так часто. Мылись примерно 1-2 раза в неделю. И что самое интересное, это не приводило к каким-либо проблемам с кожей или вообще со здоровьем. У кого не было отдельной ванной (многие жили в своих домах без централизованной системы водоснабжения или в больших коммуналках), вообще мылись не чаще 1 раза в неделю. Для этого выделяли банный день и ходили в общественные бани, а в деревнях топили свои.

Когда в «железном занавесе» стали возникать дыры и особенно когда он упал, с западной культурой - через кино и литературу - была привнесена новая норма - принимать душ ежедневно.

Медицина против культурных установок

В сущности на Западе нет медицинских рекомендаций, советующих делать это так часто. Например, педиатры прямо советуют родителям мыть детей 6-11 лет реже. А вот подросткам из-за активного образования кожного сала в их возрасте можно мыться каждый день (см. «Наша справка»). Но у взрослых, у которых выработка сала сокращается, нужды в этом нет, и им вполне подойдет принимать ванну или душ от 1 до 3 раз в неделю. Понятно, что после тяжелой или грязной работы либо после обильного потения в жару имеет смысл устроить себе помывку. Но в обычных ситуациях частить с этим не имеет смысла. Среди прочего это может приводить к сухости кожи, а значит, она становится более уязвимой перед инфекциями и сильнее подвергается старению.

Привычки, порожденные бизнесом

Избыточная гигиена в виде ежедневного приема ванны или душа и бесконечного мытья рук во многом стимулировалась бизнесом. Не случайно ассортимент моющих, гигиенических и косметических средств и их количество многократно выросли в эпоху потребления. Многие появились в ответку на избыточное мытье и купание. Например, бесчисленные средства ухода за кожей - увлажняющие, питающие, предотвращающие старение. Частые ванны, души и мытье рук истончают так называемую защитную мантию кожи, делают ее более сухой. Не нужно недооценивать эту проблему. Сухая кожа — это плохой барьер для бактерий и грибков.

А если к гигиене присоединяются еще и противобактериальные моющие средства, то проблема усугубляется. Мы с ними столкнулись в 1990-е, когда стали продавать антибактериальное мыло. Реклама путем запугивания родителей настойчиво рекомендовала пользоваться им постоянно. В последние годы такие ролики почти исчезли. И знаете почему? Было доказано, что особой нужды в противобактериальном мыле нет, а его активные вещества даже вредны и их запретили.

Много сделал для разоблачения такого мыла генетик Стюарт Леви из Университета Тафтса. Он рассматривал применение противобактериальных моющих средств в быту как причуду. Эксплуатируя и поддерживая чувство страха перед бактериями, они являются предметом большого бизнеса. «Люди думают, что, используя эти средства, они стерилизуют мир вокруг себя, в действительности они, возможно, изменяют мир бактерий, воздействуя на них безрецептурными антибиотиками», - говорил Стюарт Леви. Медики уже давно обеспокоены тем, что такие моющие средства, как и лекарства-антибиотики, могут способствовать формированию бактерий, устойчивых к любым препаратам. В частности, Стюарт Леви показал, что триклозан - самый распространенный противобактериальный компонент, используемый в моющих средствах, - работает примерно так же, как и некоторые антибиотики, на многие из которых бактерии уже выработали противоядия. После его исследований от широкого применения триклозана отказались.

Противобактериальные моющие средства для особых случаев

Кроме того, антибактериальное мыло тормозит размножение не только вредных, но и полезных бактерий. Представьте себе такую ситуацию: на коже только родные микробы, вы их смываете, и, пока они под гнетом триклозана еще не восстановились, на кожу попадают бактерии вредные. Они оказываются в выгодном положении, ведь родная флора не может им оказать достойного отпора, пока не восстановится.

В экспериментах было показано, что самое обыкновенное туалетное мыло эффективно смывает около 90% всех бактерий, находящихся на коже рук. В повседневной гигиене бактерии убивать не нужно, их достаточно смывать. Плюс обычное мыло не нарушает соотношения между нормальными микроорганизмами, заселяющими нашу кожу. После мытья рук родные нам бактерии, не повинные ни в каких заболеваниях, восстанавливаются. И это хорошо, они защищают нашу кожу от воздействия вредных пришлых микробов.

Уроки пандемии

Повсеместное использование антисептиков и постоянное мытье рук, практиковавшееся во время пандемии ковида, тоже внесло свою лепту. Сейчас есть исследования, доказывающие, что необходимости в этом не было. А антисептики внесли свой вклад в развитие устойчивых бактерий: они же универсальны - действуют и против них, и против вирусов. Они сработали, как и повсеместное применение антибиотиков в начале пандемии ковида. Потом от них отказались, но свою негативную роль они сыграли. Причем с самого начала было ясно, что против вирусной инфекции антибиотики бесполезны.

Расплата за суперчистоту

Медики совершенно серьезно считают, что некоторые болезни, особенно распространившиеся в последние годы, — это расплата за суперчистоту. В первую очередь речь идет об аллергиях. Например, к ним относится такая тяжелая и редко проходящая совсем болезнь, как бронхиальная астма. Недавно испанские ученые обнаружили, что активное использование чистящих средств в быту увеличивает риск развития этой серьезной болезни вдвое.

На самом деле стерильный мир для человека опаснее, чем просто чистый. Если чистота - залог здоровья, то суперчистота - залог аллергических заболеваний. У медиков накопилось уже немало данных, подтверждающих этот тезис. В мире микробов у нас есть не только враги, но и друзья. Извините за выражение, но мы сожительствуем с микробами: они помогают нам переваривать пищу, поддерживают кожу и слизистые оболочки в здоровом состоянии, а встреча с микробами в детстве формирует у ребенка здоровый иммунитет. А в очень чистом мире ребенку не хватает микроорганизмов для этого. Иммунитет, не испытывая бактериальной нагрузки, начинает агрессивнее относиться к организму самого человека — это проявляется в аллергии. Это очень мучительная болезнь. Не случайно в бедных странах, где дети растут не в стерильных условиях, аллергии у них бывают гораздо реже. Правильнее в этом соблюдать золотую середину, избегая нарочитой грязи и стерильности.

Наша справка. Как часто нужно мыть и купать детей*

Рекомендации по купанию детей в возрасте от 6 до 11 лет

по крайней мере 1 или 2 раза в неделю;

когда он испачкался, например после игры в грязи;

после купания в бассейне, озере или другом водоеме;

когда он потеет или у него появляется запах. Ежедневное купание в этом возрасте нормально, но необязательно. Вот в каких случаях ребенок нуждается в ванне:

Рекомендации по купанию подростков

ежедневно принимать душ или ванну;

мыть лицо два раза в день, чтобы удалить жир и грязь;

принимать ванну или душ после купания в бассейне, озере или другом водоеме, а также после занятий спортом или сильного потоотделения. Дерматологи говорят родителям: как только у детей начинается половое созревание, они должны купаться ежедневно. Поэтому подросткам необходимо: