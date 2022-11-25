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38 минут назад

Можно ли принимать душ при простуде: разбираем с врачом

WMJ.ru

Все мы помним, как в детстве во время болезни мамы запрещали нам принимать душ. Мотивировали запрет родительницы тем, что водные процедуры только усугубят течение болезни. Врач терапевт-пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, так ли опасен душ, как рисовали нам его родители и как безопасно принимать его при простуде.

Можно ли принимать душ при простуде: разбираем с врачом
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Душ и страшилки которые бродят вокруг него

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В детстве при простудных заболеваниях мамы строго-настрого запрещали нам мыться и тем более подставлять голову под струю теплой воды. Якобы таким образом мы могли пагубно повлиять на течение болезни. На самом деле, никоим образом душ ухудшить течение болезни не может. Гигиена нужна абсолютно каждому, особенно если человек потеет во время болезни.

Более того, принятие душа сказывается крайне благоприятно на вас, оказывает благотворное влияние на организм при ОРВИ. Ведь он косвенно способствует тому, что ваш иммунитет крепчает.

А еще при принятии душа смывается пот, вместе с ним ваше тело покидают и токсины, которые с частицами кожи и болезнетворными бактериями закупоривают поры.

Дышать вам становится намного легче: теплый пар помогает заложенному носу что называется «вдохнуть полной грудью». Да и слизь при таких водных манипуляциях отходить быстрее. что позитивно сказывается на течении болезни.

Если принимать душ при простуде,то вы можете заметить постепенное снижение кашля (как сухого, так и влажного). Теплый душ действует как глобальный ингалятор, очищая дыхательные пути от «бяк» и уменьшая симптоматику простуды. Мокрота, кстати, при этом отходит быстрее, привет, выздоровление. А еще при регулярном принятии душа вы можете ощутить легкость и расслабление: традиционная для ОРВИ ломота в мышцах и суставах проходит, а вместе с ним и усталость.

Душ при простуде: правила безопасности

Несмотря на свое положительное влияние на болезнь, у душа во время простуды есть свои правила. Нарушать их не стоит, если только вы не хотите слечь на долго.

  1. Температура воды в душе не должна превышать температуру вашего тела: не более 36.6 градусов. Тогда вы точно не перегреетесь.
  2. Избегайте сквозняков, чтобы не допустить переохлаждения.
  3. Не задерживайтесь в душе слишком долго: влажность может спровоцировать большое отхождение мокроты, тогда и кашель усилится и слизь из носа будет отходить слишком активно. Согласитесь, приятного мало.
  4. Душ лучше всего принимать в шапочке: голову мыть при простуде не стоит. Волосы высыхают слишком долго, что может спровоцировать переохлаждение, особенно если попасть на сквозняки.
  5. Душ при простуде мы принимаем так, чтобы сразу после него лечь под одеяло в теплых носках. Расхаживать по дому после водных процедур не приветствуется.
  6. Ни в коем случае не нужно смешивать душ и алкоголь.
  7. Душ в период простуды противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По крайней мере вам не стоит находиться под ним более 20 минут.
  8. Что касается ванны, от нее лучше отказаться (особенно в период простуды) людям, страдающим варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Долгое нахождение в горячей воде может спровоцировать неприятную и даже опасную симптоматику.
ЗОЖ,Олег Абакумов,
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