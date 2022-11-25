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2 часа назад

В Минздраве назвали лучшую сладость для пожилых людей

Москва24иещё 1

Фрукты являются лучшей сладостью для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

В Минздраве назвали лучшую сладость для пожилых людей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, фрукты могут принести организму гораздо больше пользы, чем обычные конфеты. В частности, за счет содержания клетчатки они не так сильно повышают уровень глюкозы в крови.

"Во фруктах содержится фруктоза, она тоже повышает глюкозу, безусловно, но поскольку это сопровождается приемом большого количества клетчатки, то все это меньше всасывается и быстрее выводится из организма".

Кроме того, фрукты помогут улучшить работу кишечника, добавляет Ткачева.

"Когда мы едим фрукты, особенно сырые фрукты, то мы употребляем много клетчатки и это очень полезно. Считается, что грубые волокна клетчатки выводят токсины и это продлевает жизнь. Это даже отражено в научных исследованиях", – подчеркнула гериатр.

"Необязательно есть какие-то заморские фрукты. Можно те, которые растут у нас. Яблоко – это, пожалуй, один из самых полезных фруктов. В нем есть полезные молекулы, которые выводят из нашего организма старые клетки и обновляют, омолаживают наши клетки".

Можно отдать предпочтение и груше. В ней содержатся каменистые клетки, которые способствуют хорошей работе кишечника, заключила Ткачева.

Ранее россиянам рассказали про самые полезные виды мяса для людей в пожилом возрасте. Речь идет про индейку и крольчатину. Дело в том, что эти животные считаются самыми чистыми, поскольку не терпят в своем рационе лекарств и химических пищевых добавок. Также, по сравнению с красным, организму гораздо легче усвоить белое мясо.

ЗОЖ,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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