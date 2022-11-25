В Минздраве назвали лучшую сладость для пожилых людей

Фрукты являются лучшей сладостью для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По словам эксперта, фрукты могут принести организму гораздо больше пользы, чем обычные конфеты. В частности, за счет содержания клетчатки они не так сильно повышают уровень глюкозы в крови.

"Во фруктах содержится фруктоза, она тоже повышает глюкозу, безусловно, но поскольку это сопровождается приемом большого количества клетчатки, то все это меньше всасывается и быстрее выводится из организма".

Кроме того, фрукты помогут улучшить работу кишечника, добавляет Ткачева.

"Когда мы едим фрукты, особенно сырые фрукты, то мы употребляем много клетчатки и это очень полезно. Считается, что грубые волокна клетчатки выводят токсины и это продлевает жизнь. Это даже отражено в научных исследованиях", – подчеркнула гериатр.

"Необязательно есть какие-то заморские фрукты. Можно те, которые растут у нас. Яблоко – это, пожалуй, один из самых полезных фруктов. В нем есть полезные молекулы, которые выводят из нашего организма старые клетки и обновляют, омолаживают наши клетки".

Можно отдать предпочтение и груше. В ней содержатся каменистые клетки, которые способствуют хорошей работе кишечника, заключила Ткачева.