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29 минут назад

Стоматолог Мнацаканян назвала причины поставить брекеты в зрелом возрасте

Вечерняя Москва

Стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян рассказала, почему стоит поставить брекеты в зрелом возрасте.

Врач назвала причины установки брекетов в зрелом возрасте
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главная причина — функциональная. Брекеты ставят при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней. В этом случае одни поверхности зубов перегружаются, а другие абсолютно не участвуют в процессе и акте жевания.

Кроме того, при наличии патологии прикуса у человека усложняется поддержание хорошего уровня гигиены. Возникают труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычищать от остатков пищи и налета.

Третья причина — у людей с отсутствием патологии прикуса и аномалии положения зубов социализация гораздо выше, так как у них красивая и здоровая улыбка, передает Life.ru.

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