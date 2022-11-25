Врач назвала причины установки брекетов в зрелом возрасте

Стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян рассказала, почему стоит поставить брекеты в зрелом возрасте.

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Главная причина — функциональная. Брекеты ставят при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней. В этом случае одни поверхности зубов перегружаются, а другие абсолютно не участвуют в процессе и акте жевания.

Кроме того, при наличии патологии прикуса у человека усложняется поддержание хорошего уровня гигиены. Возникают труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычищать от остатков пищи и налета.