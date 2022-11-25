Эндокринолог напомнила об опасности ожирения

За последние несколько десятилетий количество жителей планеты, страдающих ожирением, выросло почти в 3 раза. Это во многом связано с тем, что благодаря достижениям науки и современным технологиям человек стал меньше двигаться и больше употреблять в пищу высококалорийных продуктов.

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По словам заведующей эндокринологическим отделением ГУЗ «ГКБСМП № 25» Людмилы Заруцкой, ожирение опасно тем, что может спровоцировать развитие тяжелых хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, остеохондроз, которые могут привести к инвалидности даже в молодом возрасте.