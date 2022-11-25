Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
16 минут назад

Токсиколог Кутушов считает соленья лучшей закуской к алкоголю

runews24.ru

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, чем лучше закусывать алкоголь, чтобы сократить вред организму.

Токсиколог считает соленья лучшей закуской к алкоголю
Фото: runews24.rurunews24.ru

По мнению врача, жирных, копченых и сладких закусок лучше избегать.

Жирная еда и копченые закуски вместе с алкоголем дают ударную нагрузку на поджелудочную железу и печень, которая занята тем, что сражается со спиртным.

Сладкие закуски такие как кремовые пирожные и торты тоже не лучшим образом влияют на организм. Консервированные дыни и арбузы могут вызвать обезвоживание.

Но соленья, сало или сливочное масло помогут нейтрализовать часть горячительных напитков. Соленья задерживают в организме воду, что важно во время возлияний. Также мешают алкоголю всасывать сало и сливочное масло.

В беседе с Газетой.ru Кутушов предостерег россиян от смешивания алкогольных напитков. Токсиколог отметил, что это может привести к интоксикации организма и головным болям впоследствии.

На утро после обильного застолья врач советует выпивать стакан воды с добавлением чайной ложки соды. Это поможет восстановить уровень pH в организме.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители