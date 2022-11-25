Токсиколог считает соленья лучшей закуской к алкоголю

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, чем лучше закусывать алкоголь, чтобы сократить вред организму.

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По мнению врача, жирных, копченых и сладких закусок лучше избегать.

Жирная еда и копченые закуски вместе с алкоголем дают ударную нагрузку на поджелудочную железу и печень, которая занята тем, что сражается со спиртным.

Сладкие закуски такие как кремовые пирожные и торты тоже не лучшим образом влияют на организм. Консервированные дыни и арбузы могут вызвать обезвоживание.

Но соленья, сало или сливочное масло помогут нейтрализовать часть горячительных напитков. Соленья задерживают в организме воду, что важно во время возлияний. Также мешают алкоголю всасывать сало и сливочное масло.

В беседе с Газетой.ru Кутушов предостерег россиян от смешивания алкогольных напитков. Токсиколог отметил, что это может привести к интоксикации организма и головным болям впоследствии.