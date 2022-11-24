Описано влияние электронных сигарет на здоровье зубов

Ученые из Университета Тафтса описали влияние электронных сигарет на здоровье зубов. Результаты исследования представлены в The Journal of the American Dental Association.

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Авторы подчеркивают, что их работа стала первой известной среди посвященных о связи вейпинга с повышенным риском образования кариеса. Для этого были проанализированы данные более 13 тысяч пациентов старше 16 лет, которые проходили лечение в стоматологических клиниках в 2019-2022 годах. Около 79 процентов курящих электронные сигареты были отнесены к категории высокого риска кариеса по сравнению с почти 60 процентами из контрольной группы.

Однако специалисты добавили, что выводы не имеют 100-процентного доказательства этой связи, хотя и иллюстрируют определенную закономерность. Подтвердить полученную информацию планируют в дальнейших исследованиях, в которых необходимо изучить, как вейпинг влияет на микробиологию слюны.