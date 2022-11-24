Нарколог рассказала об отличиях женского и мужского алкоголизма

Психиатр-нарколог Анна Одинцова назвала отличия женского и мужского алкоголизма.

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Врач отметила, что женщины гораздо быстрее становятся зависимыми от алкоголя, чем мужчины. При том, что мужчины способны держать более высокую дозу горячительных напитков. Объясняется это просто, у мужчин, как правило, больше масса тела из-за этого организм меньше подвергается токсической нагрузке. К тому же ферменты в печени, которые расщепляют этанол более активны у сильной половины человечества.

И получается, мужчина доходит до второй стадии алкоголизма за 10-15 лет. А женщина спивается уже через 9-10 лет.

В беседе с порталом stolicaonego.ru Одинцова отметила, что главным отличием все-таки является чувство вины и стыд.