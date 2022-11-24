Нарколог рассказала об отличиях женского и мужского алкоголизма

Психиатр-нарколог Анна Одинцова назвала отличия женского и мужского алкоголизма.
Врач отметила, что женщины гораздо быстрее становятся зависимыми от алкоголя, чем мужчины. При том, что мужчины способны держать более высокую дозу горячительных напитков. Объясняется это просто, у мужчин, как правило, больше масса тела из-за этого организм меньше подвергается токсической нагрузке. К тому же ферменты в печени, которые расщепляют этанол более активны у сильной половины человечества.
И получается, мужчина доходит до второй стадии алкоголизма за 10-15 лет. А женщина спивается уже через 9-10 лет.
В беседе с порталом stolicaonego.ru Одинцова отметила, что главным отличием все-таки является чувство вины и стыд.
Пьющего мужчину не станут осуждать, а зачастую и поддержат, постараются помочь. Женщину, пристрастившуюся к спиртному стыдят и открыто осуждают. Это приводит к тому, что женщины стараются до последнего скрыть проблему. А когда она становится очевидной, привлекая внимание коллег, родственников, службы опеки или полиции, помочь почти нереально.