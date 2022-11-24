Медики рассказали об огромной пользе в замене сахара на мед

Потребление меда приводит к снижению вредного холестерина в крови и споссобствует предотвращению развития атеросклероза, определили медики из Университета Торонто. Результаты научной работы опубликовали в Nutrition Reviews, информирует ИА RuNews24.ru.

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В меде содержится большое количество полезных веществ, исследования показали, что употребление 40 грамм продукта каждый день снижает риск развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов, а также увеличения липопротеины высокой плотности.

В меде немало сахара, поэтому его чрезмерное употребление вредно, однако помимо этого, в нем содержатся полезные сложные сахара, органические кислоты, минералы, витамины. В ходе исследования 1105 добровольцев употребляли мед на протяжении восьми недель по 40 грамм в день.