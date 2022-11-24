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5 часов назад

Канадские медики рассказали об огромной пользе в замене сахара на мед

FBM.ru

Потребление меда приводит к снижению вредного холестерина в крови и споссобствует предотвращению развития атеросклероза, определили медики из Университета Торонто. Результаты научной работы опубликовали в Nutrition Reviews, информирует ИА RuNews24.ru.

Медики рассказали об огромной пользе в замене сахара на мед
Фото: FBM.ruFBM.ru

В меде содержится большое количество полезных веществ, исследования показали, что употребление 40 грамм продукта каждый день снижает риск развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов, а также увеличения липопротеины высокой плотности.

В меде немало сахара, поэтому его чрезмерное употребление вредно, однако помимо этого, в нем содержатся полезные сложные сахара, органические кислоты, минералы, витамины. В ходе исследования 1105 добровольцев употребляли мед на протяжении восьми недель по 40 грамм в день.

Научные специалисты собираются создать особую диету, которая включает мед, дабы она помогла с профилактикой болезней сердца и сосудов, атеросклероза, однако не приводила к диабету.

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