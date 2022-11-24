Эндокринолог раскрыла главные правила соблюдения баланса соли

«Прежде всего нужно осознать факт присутствия соли в готовой пище и попытаться ее ограничивать. Про чипсы, колбасу, кетчуп и фастфуд я и не говорю. Попробуйте также не солить пищу во время готовки. Сначала это диковато, но потом привыкнете досаливать прямо в тарелке», — написала она.