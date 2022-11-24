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3 часа назад

Эндокринолог Павлова раскрыла главные правила соблюдения баланса соли

Мослента

Главные правила соблюдения баланса соли раскрыла в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она уточнила, что человеку рекомендовано съедать в день не больше пяти граммов соли, однако в среднем люди ежедневно переедают ее почти в два раза — от 8 до 11 граммов в сутки.

Эндокринолог раскрыла главные правила соблюдения баланса соли
Фото: МослентаМослента

«Прежде всего нужно осознать факт присутствия соли в готовой пище и попытаться ее ограничивать. Про чипсы, колбасу, кетчуп и фастфуд я и не говорю. Попробуйте также не солить пищу во время готовки. Сначала это диковато, но потом привыкнете досаливать прямо в тарелке», — написала она.

Кроме того, специалист порекомендовала использовать больше односложных пряных трав, лимонного сока и перца, которые помогут сделать вкус блюда более выраженным. Павлова уточнила, что необходимо выбирать приправы без соли в составе.

Ранее цену злоупотребления солью назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам эксперта, ее избыток в рационе может привести даже к преждевременной смерти.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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