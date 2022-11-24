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1 час назад

Как питаться при анемии

РИА "ФедералПресс"

Анемия – это недостаток железа в организме. Эта проблема весьма распространена и может возникнуть у человека в любом возрасте. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ФедералПресс», как питаться при анемии.

Как питаться при анемии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У пожилых людей избыток железа в организме усиливает провоспалительное действие, повышает вероятность неблагоприятных событий. У женщин детородного возраста чаще в организме недостаток железа – железодефицит», – подчеркнул врач.

По словам Гинзбурга, железодефицитная анемия считается очень серьезным заболеванием. Лечение и диету пациенту назначает врач.

Он отметил, что здоровму человеку стоит употреблять продукты, которые будут препятствовать развитию железодефицитной анемии и обеспечивать организм достаточным количеством железа.

«Продукты, содержащие железо: мясо, печень, рыба, птица. Железа много в крупах, но считается, что оттуда железо хуже усваивается. Витамины – аскорбиновая кислота и витамин C. Овощи и фрукты», – перечислил врач.

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