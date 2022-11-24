Терапевт дала советы, как пережить пасмурную погоду ноября

Пережить холодную и серую ноябрьскую погоду помогут яркие детали и приятные мелочи. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что в пасмурную погоду нужно стараться себя радовать даже в мелочах. Для помещений нужно выбирать яркое освещение с желтым оттенком, в интерьер и в одежду нужно добавить ярких красок. В оформлении блюд стоит использовать яркие продукты — болгарский перец, помидоры, фрукты, ягоды.

В течение дня нужно не зашторивать окна, а с подоконника лучше убрать высокие комнатные растения. Необходимо найти в своем расписании место для прогулок и обязательно выходить на улицу.