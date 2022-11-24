Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт дала советы, как пережить пасмурную ноябрьскую погоду

Вечерняя Москва

Пережить холодную и серую ноябрьскую погоду помогут яркие детали и приятные мелочи. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Терапевт дала советы, как пережить пасмурную погоду ноября
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что в пасмурную погоду нужно стараться себя радовать даже в мелочах. Для помещений нужно выбирать яркое освещение с желтым оттенком, в интерьер и в одежду нужно добавить ярких красок. В оформлении блюд стоит использовать яркие продукты — болгарский перец, помидоры, фрукты, ягоды.

В течение дня нужно не зашторивать окна, а с подоконника лучше убрать высокие комнатные растения. Необходимо найти в своем расписании место для прогулок и обязательно выходить на улицу.

Также важно спать не менее восьми часов и не забывать о ежедневной физической активности, передает РИАМО.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители