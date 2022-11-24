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36 минут назад

Специалист объяснила риски домашнего массажа

Сибмеда

Обычное дело – когда мы при появлении каких-то неприятных ощущений в области шеи, спины, поясницы просим кого-то из близких «размять» нам эти места. Однако массажисты предупреждают: при неправильном воздействии на эти зоны есть риск навредить здоровью. Эксперт рассказала, как можно проводить домашний массаж, а как нельзя.

Специалист объяснила риски домашнего массажа
Фото: СибмедаСибмеда

Самое «рискованная» зона для проведения массажа – это спина. В этой области находится нервный ствол, соединяющийся со спинным мозгом. Через него проходят нервные волокна, передающие сигналы от головного мозга мышцам и органам, и от них – мозгу. Поэтому, подчеркнула массажист Мария Попова, беседуя с «Газета. RU», главное правило массажиста – не трогать позвоночник. Профессиональные массажисты работают вдоль позвоночника, прорабатывая мышечные зажимы.

В случае, когда человек жалуется на боль, проведение массажа опасно. Тем более недопустимо активно давить больные зоны, пытаться потянуть шею или ходить по спине ногами. Последствия от такой «самодеятельности» могут быть плачевными: это может привести к защемлению нерва, последующему онемению конечностей, смещению межпозвонковых дисков, а в последствии – к протрузиям, межпозвонковым грыжам и развитию остеохондроза.

Без участия профессионального массажиста можно проводить только лёгкий, расслабляющий массаж с поглаживаниями, постукиваниями, почёсываниями – безвредными техниками воздействия. Но даже это только в том случае, если нет болезненности и дискомфорта.

ЗОЖ,Мария Попова,
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