Научно доказано: есть всего один раз в день смертельно опасно

Результаты нового исследования, опубликованные в Журнале Академии питания и диетологии, показали, что возрасте 40+ при приёме пищи всего раз в день повышается риск смертности. При пропуске завтрака возрастает вероятность умереть от болезней сердца, а при пропуске обеда либо ужина появляется больше шансов умереть от всех причин.

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Как показало недавнее научное исследование, у людей, которые пропускают завтрак, чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к смерти. Если же человек пропускает ужин или обед, то у него повышается риск смерти от всех причин. Авторы научной работы, исходя из выводов, порекомендовали есть хотя бы два-три раза в день.

В ходе данного исследования эксперты проанализировали данные о более чем 24000 американцев в возрасте 40 лет и старше. Все они принимали участие в Национальном обследовании состояния здоровья и питания (NHANES) в 1999-2014 годы.