Как улучшить сон и всегда высыпаться: 4 важных правила

Для того, чтобы хорошо высыпаться и наладить режим сна, нужно соблюдать всего лишь 4 правила. Они касаются физической активности, еды и уровня глюкозы – такие выводы сделали ученые.

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«Важно время пробуждения – если человек вставал позже, чем обычно, это положительно влияло на его самочувствие», – отмечают эксперты.

Если человек занимался спортом или просто был физически активен в течение дня, то спал он лучше. Это позже положительно влияло на его состояние.

Для хорошего состояния в течение дня оказался важен углеводный завтрак, а вот те, кто привык завтракать белками, чувствовали себя хуже. Кофе на общее состояние не влиял. Но если в завтраке было много глюкозы, то это негативно отражалось на человеке, передают «Известия».