Эксперты рассказали о симптомах дефицита кальция

Специалисты рассказали, как определить нехватку кальция в организме, а также, как это исправить.

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Издание NVL сообщает, что проблемы с ногтями, волосами и зубами зачастую связывают с нехваткой кальция в организме. Но не стоит кидаться сразу пить различные БАДы. Так можно только навредить организму.

Прежде всего, необходимо сдать медицинские анализы и проконсультироваться со специалистом. Только после этого доктор назначает лечение и определяет дозировку добавок.

Чаще всего используют карбонат или цитрат кальция. Первое вещество следует принимать вместе с пищей, так как для его усвоения требуется соляная кислота. Цитрат же можно употреблять до или после приема пищи. Стоит отметить, что карбонат кальция, как правило, гораздо более бюджетный вариант.

За один раз не рекомендуется употреблять более 500 мг. Если специалист поставил дозировку больше, значит необходимо делить ее на несколько приемов.

Не стоит забывать о побочных эффектах препарата в виде вздутия или других проблем с ЖКТ.

Как рассказывают нутрициологи, добавки, как правило, выписывают беременным, детям и людям старше 60 лет, испытывающим дефицит кальция. Основными признаками недостатка этого микроэлемента считаются хрупкость ногтей, онемение конечностей, склонность к переломам, аллергия и экзема, а также хроническое воспаление слизистых оболочек дыхательных путей.