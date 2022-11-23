Раскрыты факторы бодрости после сна

Ученые США и Великобритании раскрыли факторы, которые позволяют людям чувствовать себя бодрее в течение всего дня. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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В исследовании приняли участие 833 добровольца, включая близнецов и неродственных взрослых. В течение двух недель испытуемые употребляли несколько стандартных блюд на завтрак, различающихся по питательному составу, при этом они носили наручные часы с акселерометром и монитор уровня глюкозы во внеклеточной жидкости. Участники также отмечали, что именно они принимали в пищу в специальном приложении, и оценивали уровень бодрости.

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Оказалось, что бодрость была связана с большей, чем обычно, продолжительностью сна, а также с более поздним временем пробуждения. Более того, люди, которые ложились спать в чуть более позднее время также чувствовали себя бодрее. Еще одним фактором, увеличивающий уровень бодрости, стала высокая физическая активность в течение предыдущего дня и низкая физическая активность ночью.

Наконец, на бодрость положительно влиял завтрак с высоким содержанием углеводов. Напротив, еда с высоким содержанием белка была связана с более низкой бдительностью по сравнению со стандартной пищей, содержащей среднее количество жиров и углеводов. Однако самый сильный эффект был обнаружен в те дни, когда участники употребляли чистую жидкую глюкозу на завтрак, после чего специалисты отмечали значительное снижение внимания.

Такие результаты могут объясняться несколькими причинами. Во-первых, более поздний сон означает, что человек с большей вероятностью проснется вдали от своего циркадного ритма ранним утром, когда достигается самая низкая температура тела, а повышение температуры тела в рамках физиологической нормы способствует повышению внимания. Во-вторых, более поздний сон увеличивает вероятность получения большего количества сна в быстрой фазе, когда наблюдается высокая активность мозга. Долгий сон также укорачивает инерцию сна, когда только что проснувшийся человек еще не полностью переключился на бодрствование.