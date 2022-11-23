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4 часа назад

Врач предупредил о малоизвестных последствиях курения

Мир24

Курение вызывает не только рак легкого, но может приводить к развитию целого ряда злокачественных болезней, которые, на первый взгляд, не связаны с вредной привычкой, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

Врач предупредил о малоизвестных последствиях курения
Фото: Мир24Мир24

«Понимание того, что курение приводит к повышению риска развития рака легкого, пришло человечеству не так давно – в 40-50-х годах прошлого века. До этого ситуация складывалась наоборот – курение всячески пропагандировалось как полезная привычка. К счастью, сейчас есть много результатов исследований и информации о том, что ущерб от этой привычки огромен», – подчеркивает специалист.

По его словам, помимо рака легкого, более-менее логичным последствием курения является развитие опухолей головы и шеи, поскольку именно они напрямую соприкасаются с нагретым дымом. Также сюда можно отнести рак пищевода и желудка.

Менее очевидными патологиями являются рак поджелудочной железы, яичников и шейки матки, почки, мочевого пузыря, колоректальные опухоли.

Хотя эти органы напрямую и не соприкасаются с дымом, в организм попадает огромное количество канцерогенов, оказывающих химическое и биохимическое воздействие на все системы и органы, пояснил эксперт. При этом стаж курения для развития опухоли не играет роли, подчеркивает специалист.

Кроме того, вредная привычка осложняет лечение, увеличивает вероятность рецидива и более агрессивного течения болезни.

«Курение настолько большой стресс для организма, для здоровья, для ресурсов и резервов тела, которые необходимы для нормального восприятия лечения, что отказ от него в любом случае – благо», – резюмировал медик.

Ранее шведские ученые провели исследование и узнали, каким образом курение табака вредит женскому здоровью. Согласно полученным выводам, курение пагубно сказывается на гормональном фоне представительниц прекрасного пола, делая их мужеподобными, резко снижая выработку эстрогена.

ЗОЖ,Денис Романов,
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