Можно ли пить витамины без консультации специалистов

В осенне-зимний период люди часто испытывают дефицит витаминов. Чтобы держать иммунитет в тонусе, россияне самостоятельно назначают себе биологически активные добавки, которые содержат много разных витаминов и минералов. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ФедералПресс», можно ли пить витамины без консультации врача.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если речь идет о заболевании и витаминодефиците, то тут должен назначать врач», – отметил диетолог.

По словам Гинзбурга, здоровому человеку нужно поддерживать достаточный уровень потребления витамина D. Однако на летний период стоит делать паузы.

Кроме того, снижать дозировку потребления витамина необходимо тогда, когда в питании человека много морской рыбы.

Некоторые витамины нуждаются в дотации.

«Многие фирмы выпускают достаточно широкие витамино-минеральные комплексы, где в одной таблетке собрано все или почти все», – отметил Гинзбург.