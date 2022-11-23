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3 часа назад

Можно ли пить витамины без консультации специалистов

РИА "ФедералПресс"

В осенне-зимний период люди часто испытывают дефицит витаминов. Чтобы держать иммунитет в тонусе, россияне самостоятельно назначают себе биологически активные добавки, которые содержат много разных витаминов и минералов. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ФедералПресс», можно ли пить витамины без консультации врача.

Можно ли пить витамины без консультации специалистов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если речь идет о заболевании и витаминодефиците, то тут должен назначать врач», – отметил диетолог.

По словам Гинзбурга, здоровому человеку нужно поддерживать достаточный уровень потребления витамина D. Однако на летний период стоит делать паузы.

Кроме того, снижать дозировку потребления витамина необходимо тогда, когда в питании человека много морской рыбы.

Некоторые витамины нуждаются в дотации.

«Многие фирмы выпускают достаточно широкие витамино-минеральные комплексы, где в одной таблетке собрано все или почти все», – отметил Гинзбург.

Врач добавил, что фолиевая кислота – витамин B9, лучше всего принимать в виде солей фолиевой кислоты. Они гораздо легче метаболизируются в рабочую форму витамина и снижают вероятность развития злокачественных опухолей.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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