Сколько раз нужно чистить зубы, чтобы не было зубного камня

Врач-ортодонт Диана Чертанова рассказала о необходимости поддержания гигиены полости рта, чистки зубов, и чем чревато нарушение режима.

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По словам врача, зубы необходимо чистить дважды в день. Нарушения режима хоть и допустимы иногда, но крайне нежелательны.

Врач отметила, что в ротовой полости существует много бактерий, участвующих в процессе пищеварения. В течение 6-8 часов зубы покрываются налётом, состоящим из бактерий, которые питаются углеводами и выделяют кислоту. И если упустить этот момент, кислота разъедает эмаль: происходит расщепление контактного слоя. На поверхности зуба образуется белое пятно. В итоге происходит разрушение кальциевого слоя эмали и начинается кариес в стадии белого пятна.

При этом в стадии белого пятна эмаль всё ещё можно восстановись с помощью кальцийсодержащих гелей.

Но не только кариес может стать проблемой: при регулярном пропуске чистки зубов от налёта, формируется зубной камень. И это уже более серьёзные последствия для зубов по сравнению с обычным налётом. В зубном камне обитают патогены, которые могу вызвать воспаление, рецессию и убыль десны, кариес в стадии разрушения твёрдых тканей и даже язву двенадцатиперстной кишки.

«Налёт, который не счищается в течение 12-24 часов, минерализуется, так как слюна способствует кальцификации бактерий. Наглядно это можно увидеть с внутренней стороны нижней челюсти, от клыка до клыка — на шести передних зубах. На этом участке в большей степени происходит образование зубного камня, потому что рядом расположены слюнные протоки. Бактерии уплотняются и образуют кальцификаты. Их сможет убрать только стоматологический гигиенист, проведя специальную процедуру», — предупредила ортодонт.